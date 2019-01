رصد أدلة جديدة تلمح لقدوم جيل جديد من iPod Touch في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تقم شركة آبل بإطلاق جيل جديد من iPod منذ عدة سنوات، وكان من المفاجئ أن نعلم بأن شركة آبل تفكر فعلاً في إطلاق iPod Touch جديد بعد أربع سنوات من إطلاق الجيل الأخير. ويبدو أن هناك دليل على أن الشائعات السابقة كانت صحيحة، لأنه وفقا للمطور البارز Steve Troughton-Smith، فيبدو أنه نجح في رصد بعض الأدلة التي تشير لقدوم جيل جديد من iPod Touch في النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 12.2.

ووفقًا لما إكتشفه، فيبدو أن الجيل الجديد من iPod Touch سيكون عاديًا، ويبدو أنه لن يحصل سوى على ترقية بسيطة على مستوى المواصفات التقنية، وذلك لأن الأدلة التي تم رصدها لم تذكر أي شيء عن Face ID أو Touch ID. هذا أمر مثير للدهشة إلى حد ما بالنظر إلى أن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID وصل لأجهزة آبل منذ العام 2013 مع الهاتف iPhone 5S، لذا قد تعتقد أن الجيل الجديد من iPod Touch سيحصل على هذا المستشعر في العام 2019.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون شركة آبل قد قررت عدم تضمين هذا المستشعر في جهاز iPod Touch الجديد لأنها تنضر إلى هذا الجهاز على أنه مشغل للوسائط أكثر من جهاز قد يحتوي على معلومات حساسة، مما يجعل تزويده بـ Touch ID أو Face ID غير ضروري. وأضف إلى ذلك أن تلك الخطوة تساعد أيضًا في خفض التكاليف، وخاصة في عصرنا الراهن حيث لم تعد مشغلات الموسيقى ضرورية.

وكشف Steve Troughton-Smith أيضًا أن أجهزة iPad و iPad Mini القادمة لن تضم بدورها تقنية التعرف على الوجه Face ID. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول متى تخطط شركة بل لإطلاق جميع هذه الأجهزة، ولكننا سنواصل ترقب الوضع وكونوا على يقين أننا سنخبركم بمجرد حدوث ذلك.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe