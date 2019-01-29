تكنولوجيا: دعوات مؤتمر HMD تؤكد على خططها لإطلاق Nokia 9 مع هاتف بثقب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنتشرت الدعوات الخاصة بمؤتمر HMD المقرر عقده في برشلونة في 24 من شهر فبراير المقبل، حيث من المقرر أن تطلق إصدارها المميز بعدسات penta والكاميرة الخماسية Nokia 9، كما تقدم إصدار أخر من الهواتف المتوسطة المميزة بثقب في الشاشة.

تستعد شركة HMD لجذب الأنظار إليها في مؤتمرها القادم في برشلونة خلال فعاليات MWC للعام 2019، فقبل إنطلاق الفعاليات رسمياً في 25 من فبراير يأتي مؤتمر نوكيا في 24 من فبرابر وفقاً للدعوات الرسمية التي بدأت في الإنتشار.

وقد أكدت الملصقات الخاصة بالمؤتمر على أن علامة نوكيا التجارية ستقدم إصدارين من الهواتف الذكية، حيث ينطلق الإصدار المميز Nokia 9 هذا العام كأول الإصدارات التي تضم إعدادات خماسية للكاميرة الخلفية مع توقيع عدسات penta.

بينما يأتي الإصدار الثاني من الهواتف الذكية ذات الفئة المتوسطة بملامح تصميم الشاشة هذا العام، مع ثقب في الشاشة يضم الكاميرة الأمامية للهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن الكاميرة الخماسية في هاتف Nokia 9 ستدعم تصوير بتفاصيل أكثر دقة ووضوح، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن الهاتف الأخر الذي يظهر في الإعلان التشويقي هو إصدار نوكيا المرتقب Nokia 8.1 Plus، لذا علينا أن نترقب الإعلان الرسمي من HMD في مؤتمرها القادم في 24 من فبراير المقبل لنتعرف بشكل أوضح على تقنية هذا العام في الهواتف الذكية.

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