AnTuTu تكشف عن تطبيق جديد لإختبار أداء الذكاء الإصطناعي للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعَد ” الذكاء الإصطناعي “ من بين الكلمات التي يجري تداولها كثيرًا في الأونة الأخيرة في قطاع الهواتف الذكية. تواصل المزيد من الشركات الإهتمام بتضمين ميزات الذكاء الإصطناعي في هواتفها الذكية. هذا هو السبب في أننا نشهد الآن معالجات مزودة برقاقات خاصة للذكاء الإصطناعي. ولقياس أداء رقاقات الذكاء الإصطناعي هذه في الأجهزة، قامت AnTuTu بإطلاق إختبار جديد.

تشتهر AnTuTu بتطبيقها الذي يتيح للمستخدمين إختبار أداء أجهزتهم ومقارنته مع الأجهزة الأخرى التي تم إختبارها على نفس المنصة. الآن، تقوم AnTuTu بنفس الأمر مع الذكاء الإصطناعي. وتتطلع AnTuTu الآن إلى توفير إمكانية إختبار رقاقات الذكاء الإصطناعي في الهواتف الذكية ومقارنتها مع رقاقات الذكاء الإصطناعي في الهواتف الأخرى. وقد عملت AnTuTu مع الشركات المتخصصة في صناعة المعالجات على تطبيق يدعى ” AI Review “.

ينقسم هذا التطبيق إلى فئتين، واحدة تدعى Image Classification، في حين تدعى الفئة الأخرى Object Recognition. وتستند الفئة الأولى على الشبكة العصبية Inception v3 وتراجع بيانات إختبار 200 صورة، في حين تستند الفئة الثانية على الشبكة العصبية MobileNet SSD وتقوم بمراجعة فيديو مؤلف من 600 إطار.

يقوم التطبيق بعد ذلك بترجمة الشبكة العصبية الأصلية إلى شبكة عصبية معتمدة من قبل الشركة المصنعة للمعالجات مثل HiSilicon أو Qualcomm من خلال SDK المُقَدم. إذا كان المعالج المعني لا يدعم خوارزميات الذكاء الإصطناعي، فسوف يستعين مستخدمي AI Review بـ TFLite من أجل الإختبار، ولكن النتائج توصف بأنها غير موثوقة نتيجة لذلك.

معايير التصنيف بسيطة. تعتمد النتيجة على السرعة والدقة. كلما زادت السرعة وزادت الدقة، كلما كانت النتيجة النهائية أعلى.

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