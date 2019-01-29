الإعلان رسميا عن الهاتف Realme C1 2019 مع خيارات إضافية على مستوى الذاكرة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بالتشويق لقدوم هاتف جديد في الأسبوع الماضي، واليوم قررت هذه الشركة إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C1 2019. وجدير بالذكر أن هذا الهاتف الجديد لا يختلف كثيرًا عن الهاتف Realme C1 الأصلي، ولكنه يأتي مع خيارات إضافية على مستوى الذاكرة، وتشمل هذه الخيارات 2GB/32GB و 3GB/32GB. ومن المثير للإهتمام أن نجد العلامة التجارية الفرعية Realme تقرر إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف بعد بضعة أيام من كسر الهاتف Realme C1 لحاجز 1 مليون وحدة مباعة.

قام الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Madhav Sheth بالكشف عن الهاتف في القناة الرسمية للعلامة التجارية على اليوتيويب. في حين حصل الهاتف Realme C1 2019 على المزيد من المساحة من أجل الترفيه، بما في ذلك الألعاب والأفلام والصور، فإن بقية المواصفات ظلت على حالها من دون تغيير.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالهاتف Realme C1 2019 الجديد يكلف ما يعادل 105 دولارات أمريكية لنسخة 2GB/32GB، وما يعادل 120 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB.

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