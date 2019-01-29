Oppo تطور كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة موضوعة في أيقونة تطبيق الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت موضة الكاميرات الأمامية المدمجة في الشاشة في أواخر العام الماضي، ويبدو من المؤكد أنها ستكسب المزيد من الزخم في العام 2019. وبدلاً من إخفاء كاميرات السلفي مثل بعض الشركات، قررت شركة Oppo أن تسير في إتجاه مختلف تمامًا، فقد قامت الشركة بتسجيل براءة إختراع لوضع أيقونة في ثقب الكاميرا. وما نعنيه بذلك هو أن الثقب الصغير للكاميرا الأمامية سيكون جزءًا من تصميم الأيقونة.

وبالنظر إلى الصور المرفقة في ملف براءة الإختراع، فمن الممكن أن تكون كاميرا السلفي إما في الزاوية العلوية اليسرى، أو في الوسط قليلاً. وفي كلتا الحالتين تخطط شركة Oppo لوضع أيقونة الكاميرا عليها، حتى تتمكن من دمج ثقب الكاميرا في أيقونة التطبيق. عند تمرير الشاشة الرئيسية نحو الجانب، سيبقى تطبيق الكاميرا هناك، لذلك لن يتم تخريب السحر من قبل التطبيقات الأخرى. ومن المثير للإهتمام أن تظهر الأيقونات الأخرى بعد تمرير إضافي في الجزء العلوي من الشاشة.





ستتمكن أيضًا من إيقاف تشغيل الميزة بأكملها. تكشف براءة الإختراع كذلك أن أيقونة الكاميرا الموضوعة فوق ثقب الكاميرا يمكن أن يتم تمريرها إلى اليمين ومن ثم سيتم إيقاف تشغيل تطبيق الكاميرا. هذا يبدو مثيرًا للإهتمام ونأمل أن نرى نسخة واقعية من هذا في وقت ما من هذا العام. في الوقت الراهن، الشيء الوحيد المؤكد هو أنه سيتم الإعلان عن كاميرا ذات التقريب البصري الهجين البالغ 10 أضعاف للجمهور على الصعيد العالمي بعدما تم الكشف عنها للجمهور الصيني في وقت سابق من هذا الشهر.

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