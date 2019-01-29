شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكرم علماء أجانب لإسهامهم فى التقدم التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الصين 40 خبيرا عالما من الأجانب لإسهاماتهم في التقدم التكنولوجى منذ انطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح فى الصين عام 1978. وذكرت صحيفة (تشاينا ديلى) الصينية أن وزارة العلوم والتكنولوجيا احتفت بالخبراء الأجانب خلال استقبال السنة القمرية الجديدة. وقال وانج تشيجانج وزير العلوم والتكنولوجيا: "إن الصين تقدر إسهامات العلماء الأجانب خلال العقود القليلة الماضية، وتتمنى استمرار التعاون والصداقة لزمن طويل". وأضاف تشيجانج: "لقد سافر العديد من أصدقائنا الدوليين بعيدا عن بلدانهم الأصلية إلى الصين، وقدموا حكمتهم للتقدم التكنولوجى للصين".

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