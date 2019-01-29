كتبت: هبة السيد
قال مسؤول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز سيبدأ اختبارات جودة الخدمة عبر شركة عالمية فى مارس المقبل، على أن يتم إصدار تقرير جودة الخدمة فى مطلع إبريل، حيث سيتم قياس الخدمة عبر اجهزة وتقنيات متقدمة للغاية بجميع مناطق الجمهورية، مشيرا إلى انه فى حال تراجع الخدمة لاى شركة ستطبق عليها لائحة الجزاءات فى الحال وتتضمن عقوبات مالية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات الخدمة لم تتوقف على الرغم من حاجتنا لشركة عالمية تعمل تحت اشراف الجهاز، موضحا أن مرفق الاتصالات يقوم بقياس الخدمة فى العديد من...
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الاتصالات يحذر: عقوبات مالية لشركات المحمول سيئة الخدمة مطلع أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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