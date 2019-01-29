جهاز الاتصالات يحذر: عقوبات مالية لشركات المحمول سيئة الخدمة مطلع أبريل

كتبت: هبة السيد

قال مسؤول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز سيبدأ اختبارات جودة الخدمة عبر شركة عالمية فى مارس المقبل، على أن يتم إصدار تقرير جودة الخدمة فى مطلع إبريل، حيث سيتم قياس الخدمة عبر اجهزة وتقنيات متقدمة للغاية بجميع مناطق الجمهورية، مشيرا إلى انه فى حال تراجع الخدمة لاى شركة ستطبق عليها لائحة الجزاءات فى الحال وتتضمن عقوبات مالية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات الخدمة لم تتوقف على الرغم من حاجتنا لشركة عالمية تعمل تحت اشراف الجهاز، موضحا أن مرفق الاتصالات يقوم بقياس الخدمة فى العديد من...