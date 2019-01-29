واتس آب يستعد لإطلاق مزايا جديدة.. تعرف عليها

كتب مؤنس حواس

أطلق واتس آب خلال الشهر الجارى العديد من النسخ التجريبية، فضلا عن إطلاق تحديث جديد كامل منذ عدة أيام، والذى أتاح للمستخدمين إمكانية الاتصال الصوتى أو المرئى بشكل أكثر سهولة، إلا أن أحدث تقرير كشف عن طرح الشركة لنسخة تجريبية جديدة تحمل رقم إصدار WhatsApp 2.19.18، والتى توفر تغييرات كبيرة فى قسم "الوسائط المشتركة" سواء فيما يتعلق بالدردشة الفردية أو دردشة المجموعات.

ووفقا لما نشره موقع wabetainfo الأمريكى، فعند تصفح المستخدم للصور داخل هذا القسم، سيرى خيارات جديدة عند الضغط على زر القائمة، وهى مميزات"Show in Chat" و "Set as"، و"Rotate"، إذ يتيح...