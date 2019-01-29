رويترز: سناب شات تفكر جديًا في التخلي عن أهم مزاياها لتجعل…

أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء بأن شركة “سناب” Snap، المالكة لخدمة التراسل الشهيرة “سناب شات” SnapChat تدرس إجراء تغيير لم يظن أحد أنها قد تلجأ إليه في يوم من الأيام، وهو المنشورات “السنابات” الدائمة.

ويُعرف عن خدمة سناب شات بأنها خدمة تتيح للمستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو مؤقتة تختفي بعد مدة محددة، وهي الميزة التي حققت نجاحًا باهرًا على مدى السنوات الماضية، جعل خدمات كبرى تقلدها، بما في ذلك فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، ويوتيوب، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وبعد تقديم أبرز مزايا سناب شات في خدمات أخرى تحظى أصلًا بقاعدة مستخدمين كبيرة تفوق مستخدمي سناب شات بأضعاف، بدأت سناب شات تشهد تراجعًا خطيرًا، الأمر الذي يبدو أنه جعل الشركة تفكر جديًا في إحداث تغييرات جذرية على آلية عملها، وذلك بعد فشل محاولات سابقة طالت تغيير تصميم الواجهة في الحفاظ على المستخدمين الحاليين، فضلًا عن جذب مستخدمين جدد.

والآن أفادت رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة بأن شركة سناب تدرس جعل المنشورات دائمة، كما أنها تدرس أيضًا خيارًا للكشف عن هويات مستخدمي سناب شات الذين ينشرون منشورات عامة.

وتعتقد الشركة أن هذه التغييرات ستمثل معًا خطوة كبيرة في مساعيها لجذب المستخدمين والحفاظ عليهم عن طريق جعل المحتوى مشتركًا بشكل عام من خلال قسم “قصتنا”، وهو أمر متاح بشكل أكبر خارج سناب شات. ويمكن للتغييرات أيضًا إنشاء مصدر جديد للدخل للشركة التي تعاني من خسائر كبيرة، أدت إلى تقلص قاعدة مستخدميها والتخلص من مسؤولين تنفيذيين كانوا يعملون لديها.

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ويُعتقد أن مثل هذه التغييرات التي قد تطرأ على خدمة سناب شات، التي انطلقت في عام 2011 وحققت نجاحًا كبيرًا بين المراهقين وجيل الألفية الجديدة، قد تثير ردود فعل عنيفة من المستخدمين الذين يعتزون بخصوصياتهم، خاصةً وأن شركة فيسبوك المنافسة قد عانت خلال الأشهر الماضية من فضائح بشأن كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين.

ونقلت رويترز عن أحد مصادرها بأن سناب تدرس بحذر مسألة الخصوصية والاعتبارات التقنية والقانونية للكشف عن هويات المستخدمين في المشاركات العامة. لذا فإن التغيير الجديد لن يؤثر إلا على محتوى الصور ومقاطع الفيديو التي تُنشر على قسم “قصتنا”، حيث تُشارك المنشورات مع جمهور أوسع من مستخدمي سناب شات وليس فقط أصدقاء المستخدم، وسيظل لدى المستخدمين خيار حذف تلك القصص.

يُشار إلى أن سناب قد حاولت سابقًا إطالة مدة صلاحية المنشورات العامة، ولكن جعلها تدوم لمدة أطول من ذي قبل أو الكشف عن المزيد المعلومات الخاصة بالمستخدمين الذين يقومون بإنشائها، سيكون خروجًا إضافيًا عن خصائص السمة المميزة لسناب شات.

وقالت مصادر رويترز إن التغييرات ستأتي استجابة لردود من شراكات سناب مع منصات اكتشاف الأخبار التي تساعد شركات الإعلام على تحديد وتحليل ونشر الأخبار العاجلة العامة على سناب شات. وتعد الشراكات الإخبارية جزءًا من مبادرة “قصص سناب في كل مكان” Snap’s Stories Everywhere التي تم إطلاقها العام الماضي لدفع المحتوى إلى المزيد من الأماكن خارج سناب شات.

يُشار إلى “القصص العامة” في سناب شات كانت في البداية تختفي بعد 30 يومًا، لكنها الآن تظل قابلة للعرض لمدة 90 يومًا، بحسب موقع دعم سناب على الويب. ولكن بعض شركاء سناب قالوا إن الطبيعة المؤقتة والمجهولة للقصص العامة تجعل من الصعب عليهم العمل معها، حسبما ذكرت المصادر لرويترز.

ومع الوضع الحالي، لن تقوم بعض المؤسسات الإخبارية بتضمين قصص سناب شات في مقالات لأن المحتوى سيختفي في النهاية، في حين أن مؤسسات أخرى لا تحبذ استخدامها لأنها لا تستطيع التحقق من مصداقية قصص سناب شات التي ينشرها مستخدمون مجهولون.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر المطلعة على الشراكات الإخبارية أن سناب تتحدث بالفعل مع شريك واحد بشأن جعل المشاركات العامة تدوم لمدة أطول، كما تخطط لجعل بعض المحتوى من المشاهير دائمًا.