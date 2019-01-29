شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شوف آخر صورة "سيلفى" التقطتها ناسا فى "المريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لشركة "ناسا"، آخر صورة سيلفى تم التقاطها فى الفضاء الخارجى، من قبل المركبة الفضائية كريوس ماريوس قبل وداعها لمنطقة فيرا روبن ريدج، التابعة لكوكب المريخ، بعد انتهاء أبحاثها والانتقال لمنطقة أخرى.

وكتبت "ناسا" عبر حسابها الشخصى تعليقاً على الصورة "التقطت المركبة الفضائية لكريوس ماريوس صورة سيلفى أخيرة قبل أن نودع "فيرا روبن ريدج"، وقبل أن تنحدر المركبة إلى الموقع التالى للاستكشاف فى منطقة طينية بجبل شارب فى حوض أسفل الجنوب من التلال فى نفس الكوكب".



منشور صفحة ناسا

وأضافت ناسا توضيحا على الصورة "تتألف الصورة الشخصية من 57 صورة فردية التقطها جهاز تصوير عدسة الممسحة اليدوى (MAHLI) من طراز "روفر"، وهى كاميرا فى نهاية الذراع الآلية للسيارة، ثم يتم دمج الصور معًا في بانوراما".



الصورة السيلفى التى التقطتها المركبة الفضائية

وتعد منطقة "فيرا روبن ريدج" مكانا مثيرا لاهتمام علماء الفضاء، حيث تتنوع فيها الخصائص الجيولوجية التي تحاول المركبة الحفر فى صخورها فى محاولة للتعرف على طبيعة مكوناتها وما إن كانت ملائمة للحياة أم لا.