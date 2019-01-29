تكنولوجيا: مع زيارة ماكرون للقاهرة.. تعاون بين إيتيدا وأورنج لتدريب وتعيين العاملين المصريين

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج العالمية Orange، على اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” Itida وشركة أورنج مصر للاتصالات بشأن توسيع أعمال الشركة في صعيد مصر، من خلال فتح مركز اتصال لها في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.
وتتضمن الاتفاقية تدريب عدد 1000 متدرب من الكوادر المصرية بها، وتعيين 60% من إجمالي عدد المتدربين سنوياً كحد أدنى خلال مدة عمل الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات.
وتنص الاتفاقية، على التزام شركة أورنج بتدريب 50 مطور من الشباب سنويا في إطار برنامج التدريب الصيفي لمعمل أورنج على أن يكون هذا التدريب معتمد من الشركة، ويتضمن عددا من أحدث تطبيقات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مجالات: المدن الذكية، وتأمين الفضاء الالكتروني، وسلسلة الكتل وغيرها.
يأتي ذلك في إطار الزيارة الرئاسية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين ضمن فعاليات “المنتدى الاقتصادي للاستثمار” الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية.
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