تكنولوجيا: مع زيارة ماكرون للقاهرة.. تعاون جديد في مجال تكنولوجيا الاتصالات بين مصر وفرنسا

وقع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنييس بانييه روناشيه، نائب عن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، على إعلان تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بين الوزارتين، لتبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات، والتعاون في بناء قدرات رواد الأعمال.

وخلال التوقيع، أكد وزير الاتصالات المصري على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وبما يساهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرئاسية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين ضمن فعاليات “المنتدى الاقتصادي للاستثمار” الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية.