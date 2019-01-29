تكنولوجيا: مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.. حافظ على بطارية هاتفك بهذه الطريقة

هل توقعت من قبل أن درجة حرارة الطقس سببا في استنزاف بطارية هاتفك؟ أو أن عاداتك السيئة في الشتاء تجعلها تنتهي في منتصف يومك؟!

إذا دققت في الأمر وتابعت هاتفك في يوم ذات طقس بارد فسوف تحصل على الإجابة، التي أكدها موقع foxillinois بأن الطقس له أثر سلبي على بطارية هاتفك.

لكن هل هناك حل لهذا؟.. قدم موقع foxillinois بعض الحلول حتى لا يشكل استهلاك بطارية هاتفك هاجسا يؤرقك كل يوم ولحمايتها أيضا.

ينصحنا الخبراء بالاحتفاظ بالهاتف في أحد جيوب الملابس، بدلا من وضعه في حقيبة، ليبقى قريبا من جسم الإنسان ويستفيد من حرارته، وأن يغطي الهاتف بجراب حامي أثناء سقوط الأمطار، ووقت العواصف لتجنب تأثر البطارية.

كما دعا الموقع بتجنب استخدام الهاتف في الأماكن الخارجية خلال الأجواء الباردة، وأن ينتظر المستخدم قدر الإمكان لحين وصوله إلى مكان داخلي أو إلى موقع لا يتعرض لرياح قوية.