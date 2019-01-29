شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون سر عدم قدرة ديناصورات "أنشيورنيس" الصينية على الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء صينيون وأمريكيون أن ديناصورات "أنشيورنيس"، وهى من أقدم أنواع الديناصورات ذوات الريش، لم تستطع الطيران مثل الطيور بسبب نقص نوع من البروتينات في ريشها.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها مجلة "وقائع الأكاديمية الصينية للعلوم"، أن بروتينا يسمى "بيتا-كيراتين" منح الطيور الحديثة خواص بيو-ميكانيكية تمكنها من الطيران، مثل المرونة والليونة والقوة، ولكن هذا البروتين كان ناقصا لدى ديناصورات "أنشيورنيس".

وأوضحت الدراسة أن بان يان هونغ المسؤول بمعهد "نانجينغ للجيولوجيا والبليونتولوجيا" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وباحثين أمريكيين فحصوا ريشا حفريا باستخدام ميكروسكوب عالي الدقة، وحددوا التركيب الجزيئي لهذا الريش، وتوصلوا إلى أنه يتكون بشكل أساسي من بروتينات "ألفا-كيراتين" الأكثر سماكة بدلا من بروتينات "بيتا-كيراتين" الأقل سماكة، مع أنها تحتوي على بعض تركيبات جزيئية من بروتينات "بيتا-كيراتين".

يشار إلى أن "أنشيورنيس" هى ديناصورات صغيرة الحجم ذوات ريش وأربعة أجنحة، وكانت تعيش في الصين قبل نحو 160 مليون عام.