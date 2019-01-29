شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديثا لإصلاح خلل خصوصية فى خاصية الاتصال بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل إنها ستصدر تحديثا برمجيا فى وقت لاحق هذا الأسبوع لإصلاح خلل يجعل مستخدمى هواتف آيفون يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالا بالفيديو.

ويسمح الخلل، الذى تحققت رويترز منه أكثر من مرة، لمستخدم هاتف آيفون الذى يجرى اتصالا باستخدام تطبيق فيس تايم لاتصالات الفيديو التابع لأبل أن يسمع صوت المتلقى قبل أن يقبل المكالمة. ويبدو أن الخلل يرتبط بخاصية اتصال الفيديو الجماعى.

وذكر موقع (فيرج) المتخصص فى أخبار التكنولوجيا أن الخلل يتيح، فى بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقى. وقال متحدث باسم أبل أمس الاثنين "نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره فى تحديث برمجى فى وقت لاحق هذا الأسبوع".

ووفقا لصفحة حالة النظام الخاصة بأبل فإن خاصية اتصالات الفيديو الجماعية عبر تطبيق فيس تايم توقفت بشكل مؤقت بسبب مشكلة مستمرة. ولم يتسن الاتصال بالشركة، التى تتخذ من مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، للتعليق على ما إذا كان الخلل يؤثر على هذه الخاصية.