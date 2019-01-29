تكنولوجيا: تسريبات تؤكد أصغر هواتف Galaxy S10 لن يعرف ب “Lite”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن الإصدار الأصغر من سلسلة هواتف Galaxy S10 لن يقدم للأسواق بعنوان “lite”، حيث يأتي بنفس مواصفات الإصدار الأكبر من الهواتف لكن مع حجم أصغر في الشاشة.

تسريبات جديدة تنفي الإسم التجاري لأصغر هواتف Galaxy S10 الذي أشير في الفترة الماضية إلى أنه يأتي إلى الأسواق بعنوان lite، حيث أكدت التسريبات الجديدة على أن الإختلاف سيكون في حجم الشاشة الأصغر فقط بينما يضم هذا الإصدار نفس المواصفات المميزة للإصدارات الأعلى من رقاقة المعالج والذاكرة.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Galaxy S10 بلس أكبر إصدارات سامسونج سيأتي بإصدار مميز من سامسونج هذا العام مميز بسعة تخزينية 1 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما أكدت التسريبات من جديد على أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.4 إنش تضم اثنان من الكاميرات الأمامية المدمجة في الشاشة، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

بينما يتميز هاتف Galaxy S10 بحجم شاشة 6.1 إنش بإعدادات ثلاثية أيضاً في الكاميرة الخلفية، ويأتي النموذج المميز بحجم شاشة 5.8 إنش مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

من ناحية أخرى أشار مصدر التسريبات إلى أن إصدارات هذا العام تأتي بألوان الأسود والأبيض، كما تقدم سامسونج ألوان أخرى مثل الأزرق والأصفر لبعض نماذج الهواتف.

أيضاً من المقرر أن تأتي إصدارات سامسونج الثلاثة من هواتف Galaxy S10 مع واجهة One UI، كما تأتي هذه الإصدارات بمدخل السماعات 3.5مم، وتطلق الإصدارات الثلاثة إلى الأسواق في 8 من شهر مارس بعد الإعلان الرسمي في 20 من فبراير.

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