تقرير جديد يقول بأن شركة Sharp ترغب في إنتاج شاشات OLED لهواتف الآيفون المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - إختيارك من قبل شركة آبل لتكون موردًا لها هي صفقة رابحة. وبالنظر إلى ملايين المنتجات التي تبيعها الشركة، فهذا يعني أن طلبات الشركات للمكونات ستكون بالملايين أيضًا، وهذا بدوره يعني الكثير من المال. وحتى الآن، كانت شركة سامسونج تحتكر إنتاج شاشات OLED لهواتف الآيفون من آبل، ولكن يبدو أن شركة Sharp تريد قطعة من هذه الكعكة أيضًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes، فيبدو أن شركة Sharp تسعى لتكون واحدة من الشركات التي تقوم بتزويد شركة آبل بشاشات OLED من أجل هواتف الآيفون المستقبلية. ويفيد التقرير أن الشركة قامت بإطلاق خط إنتاج لشاشات OLED المصممة للهواتف الذكية على أمل إثبات أن لديها التكنولوجيا والتسهيلات للمساعدة في تلبية إحتياجات آبل.

ومع ذلك، قد يقول البعض بأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لشركة Sharp لتزود شركة آبل بشاشات OLED بسبب حقيقة أن الطلب على هواتف الآيفون قد تراجع في الأونة الأخيرة. ومع ذلك، هناك من يعتقد بأن الأوضاع السيئة لهواتف آبل قد تنتهي قريبًا، وأن الأمور قد تعود لنصابها مجددًا.

في الواقع، في حالة إذا كانت الشائعات التي وردتنا في الأسبوع الماضي صحيحة، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإنتقال كليًا إلى شاشات OLED في العام المقبل، مما يعني أن المزيد من هواتف الآيفون ستحتاج إلى شاشات OLED أكثر من أي وقت مضى، لذلك يبدو مفهومًا الآن لماذا تريد شركة Sharp أن تكون ضمن الشركات التي تقوم بتزويد شركة آبل بشاشات OLED من أجل هواتفها الذكية.