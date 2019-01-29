تقرير جديد من محلل بارز يقول بأن ” الأسوأ سينتهي قريبًا ” بالنسبة لمبيعات iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين عرض المحللون آرائهم وتوقعاتهم بشأن مبيعات iPhone، فقد أعلنت شركة آبل نفسها أنها ستقوم بمراجعة توقعاتها مما جعل الأمر يبدو وكأن توقعات المحللين السابقة كانت صحيحة وأن مبيعات هواتف iPhone ليست بالتأكيد كما كانت عليه من قبل. ولكن هل يمكن أن يكون المحللين والخبراء في هذا القطاع عمومًا متشائمين للغاية؟

هذا ما يعتقده المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، وفي مذكرة بحثية جديدة حصل عليها موقع MacRumors، يبدو أن المحلل Ming-Chi Kuo يعتقد أن الأوضاع السيئة ستنتهي قريبًا. وفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يقول : ” نحن لا نزال نتوقع وصول شحنات الآيفون لـ 188 إلى 192 مليون وحدة في العام 2019. نحن نعتقد أن مخاطر هبوط أسعار الأسهم لشركة آبل وسلسلة توريد الآيفون محدودة في المدى القريب نظرًا لأن شحنات iPhone في الربع الثاني من العام 2019 ستكون على الأرجح أفضل من الرأي العام للسوق “.

من بين الأسباب التي أدت إلى إنخفاض مبيعات iPhone، نجد الحرب التجارية الجارية حاليًا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للتقارير، فقد دفع هذا العملاء الصينيين لمقاطعة منتجات آبل بشكل غير رسمي، فضلا عن تقديم بعض الشركات للحوافز والإعانات للموظفين لشراء المنتجات من العلامات التجارية المحلية بدلاً من آبل.

يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo بأنه طالما الحرب التجارية بين البلدين لا تتفاقم، فإنه يتوقع أن نبدأ في رؤية تحسن شحنات آبل في النصف الثاني من هذا العام، على الرغم من أنه يعني أن الشحنات ستكون مستوية مقارنة مع النصف الثاني من العام 2018. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التوقعات ستتحقق أم لا.