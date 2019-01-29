شركة LG بدأت فعلاً بإجراء الأبحاث حول شبكات الجيل السادس 6G

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يتم البدء بإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G هذا العام، ومن المحتمل أن تصبح 5G هي المعيار بعد بضع سنوات في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أيضًا أنه تمامًا مثلما حدث مع شبكات الجيل الرابع 4G LTE، فسوف تأتي مرحلة حيث سيتم فيه إستبدال 5G بتقنية 6G، ويبدو أن شركة LG تريد البدء بتطوير هذه التكنولوجيا منذ الآن.

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية اليوم أنها ستنشىء مركز أبحاث 6G بالتعاون مع KAIST. في حين يبدو من السابق لأوانه البدء في إجراء الأبحاث حول تكنولوجيا 6G، وخاصة أن الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G لم تصل إلى السوق حتى الآن، فشركة LG تقول أنها تريد إستباق الأمور.

ووفقا للبروفيسور Cho Dong-Ho، فقد صرح بالقول : ” من المهم تحسين القدرة التنافسية لتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الكورية والإستعداد للصناعات المستقبلية التي ستصل بعد 10 سنوات من بدء تطوير تكنولوجيا 6G “. أساسًا، يبدو أن شركة LG تريد الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال القفز إلى قطار 6G قبل الجميع.

من المؤكد أنه من السابق لأوانه معرفة ما هي التغييرات التي ستأتي بها شبكات الجيل السادس 6G. ونظرًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي بدأت للتو بإستكشاف ما يمكن القيام به بإستخدام تكنولوجيا 5G، فقد نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن يتم إطلاق شبكات الجيل السادس 6G.