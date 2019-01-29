شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق خدمة ألعاب مدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة أبل تسعى للانضمام لعدد من الشركات الأخرى مثل Sony وMicrosoft وNintendo وEA فى إطلاق خدمة ألعاب مدفوعة خاصة بها، حيث بدأت محادثات مع المطورين على مدى الأشهر القليلة الماضية حول هذا الخيار.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فلا توجد معلومات عن سعر هذه الخدمة وقائمة الألعاب والمنصة التى تعمل الخدمة عليها فى الوقت الحالى، فيما تفيد التقارير أن المشروع فى المراحل الأولى من التطوير، وقد تقرر شركة أبل فى النهاية إلغاء الخطط.

ويدّعى التقرير أن شركة أبل قد تحدثت مع مطوّرى البرامج حول تمثيلهم كناشرين لألعابهم، وتوليهم مسئولية التوزيع والتسويق لبعض هذه الألعاب.

وفى حين يجب التعامل مع هذا التقرير كإشاعة حتى تظهر تفاصيل ملموسة، هناك بالتأكيد بعض الدلائل على إمكانية حدوث ذلك، حيث تستثمر أبل بشكل كبير فى قسم الخدمات الخاص بها، فيما يعتبر سوق الألعاب من الأسواق سريعة النمو، ومن المفيد لشركة أبل الدخول إليها حيث تسعى إلى الحصول على المزيد من مصادر الدخل المتنوعة خارج الأجهزة.