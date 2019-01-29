شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: الأطفال يمكنهم الوصول للمواد الإباحية حتى مع وضع القيود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام (BBFC) فى العام الماضي، أنه سيبدأ فى إضافة قيود عمرية على المواقع الإباحية، وفى حين أن هذه القيود مصممة لمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى البالغين، يعتقد العديد من الآباء أنها لم تعمل بشكل مناسب.

ووجد استطلاع جديد أن ما يقرب من واحد من كل خمسة (18٪) من الآباء يتوقعون أن يتمكن أطفالهم من إيجاد طريقة للالتفاف حول القيود، وسأل الاستطلاع 2044 من الآباء والأمهات مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 4-16 حول أفكارهم حول القيود العمرية الجديدة.

ووجدت أن الآباء يدعمون إلى حد كبير التحقق من السن على المواقع الإباحية (83٪) ، على الرغم من أن 13٪ لا يزالون غير متأكدين مما إذا كانت الإجراءات ستقلل بالفعل عدد الأطفال الذين يصلون إلى المواد الإباحية.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل ببعض القواعد الجديدة فى وقت لاحق من هذا العام، فى محاولة لحماية القاصرين من مشاهدة محتوى غير لائق عبر الإنترنت.

وقال أحد المسئولين إنه من السهل الوصول إلى محتوى البالغين فى الوقت الحالى عبر الإنترنت، لذا فإن إدخال التحقق من السن هو خطوة رائدة فى العالم لإعطاء الآباء المزيد من راحة البال وضمان أن المواقع الإباحية التجارية تتصرف بمسئولية".