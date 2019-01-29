بفضل استمرار التطور التكنولوجي أصبح لدي المُعلمين اليوم الكثير من الأدوات والخيارات للتدريس بفعالية أكثر، ومن أهم هذه الأدوات هي التطبيقات التي يمكنهم تثبيتها على هواتفهم الذكية أو على أجهزتهم اللوحية لتحسين أساليبهم في الشرح وتوصيل المعلومة بسهولة ومساعدة الطلاب على تحسين مستواهم الدراسي.

يوجد الكثير من التطبيقات المخصصة لمعلمي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ويضيف استخدامها في الفصل بعدًا جديدًا تمامًا لتعلم الطلاب ومساعدتهم على المشاركة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها سواء داخل الفصل أو خارجه، حيث يُعد كل من التكرار والمراجعة عاملان ضروريان لنجاح تعلم أي لغة، وهو ما يتوافر في هذه التطبيقات.

إليك مجموعة من التطبيقات الهامة لمعلمي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية والتي تساعدهم في تعزيز المهارات اللغوية للطلاب:

1- تطبيق Merriam-Webster Dictionary

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يُعد تطبيق قاموس Merriam Webster أحد أهم مراجع اللغة الانجليزية المتاحة لمعلمي اللغة الإنجليزية فهو من أكثر القواميس شهرةً وتميزًا حيث يستخدمه الملايين حول العالم للبحث عن المعلومات المتعلقة بقواعد اللغة وتعلم كلمات ومفردات جديدة.

الميزات الرئيسية:

إمكانية الوصول إلى التعريفات سواء كنت متصلاً بالإنترنت أم لا

مسابقات جديدة لبناء المفردات ولتعلم كلمات جديدة أو اختبار المفردات الخاصة بك

ميزة البحث الصوتي

ميزة كلمة اليوم لتعلم كلمة جديدة كل يوم

أمثلة الجمل لفهم كيفية استخدام الكلمة في السياق

النطق بالكلمات التي يتم البحث عنها بصوت متحدثين أصليين للغة الإنجليزية، وليس بطريقة نقل النص بصوت الروبوتات text-to-speech robots

حفظ الكلمات المفضلة وتاريخ البحث

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Grammar Up

قد يكون من الصعب تدريس القواعد، ولكن مع تطبيق Grammar Up سيَمُكن لمعلمي اللغة الإنجليزية تخصيص أقسام مختلفة داخل التطبيق لفئات مختلفة من قواعد المحادثة مثل الصفات، والظروف، والأفعال وغيرها الكثير لمساعدة الطلاب على تحسين قواعد اللغة واختيار الكلمات والمفردات.

يحتوي كل قسم على إختبارات حيث يوفر التطبيق أكثر من 1800 سؤال عبر 20 فئة من القواعد للوصول إلى المستوى الأعلى.

الميزات الرئيسية:

إمكانية تحديد عدد الأسئلة التي يتضمنها كل اختبار مستوى للطلاب

يدعم ميزة تُسمى مقياس التقدم Progress Meter يمكن للمعلمين من خلالها تعقب كيفية أداء الطلاب

دعم خوارزمية خاصة توزع الأسئلة عشوائياً في كل مرة تقوم فيها بإجراء اختبار

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق busuu – Language Learning

يعتبر تطبيق Busuu أحد أبرز التطبيقات المتاحة لتعلم اللغة الإنجليزية ويُوصى به للمبتدئين، وقد تم تصميمه من قبل خبراء تعلم اللغات، ويجمع بين التفاعل البشري والتدريس الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في تعلم اللغة بشكل أسرع.

الميزات الرئيسية:

يدعم التطبيق وضعية التشغيل بدون اتصال بالإنترنت حيث يمكن تحميل جميع الدروس لاستخدام غير محدود من أي مكان وفي أي وقت

حيث يمكن تحميل جميع الدروس لاستخدام غير محدود من أي مكان وفي أي وقت يحظى مستخدمو التطبيق بالتفاعل والتعلم مع ما يصل إلى 90 مليون مُتعلم للغة من جميع أنحاء العالم ، حيث يستطيعوا مساعدة الآخرين، والاستفادة من تصحيح التمارين الكتابية من قبل أشخاص حقيقيين متقنين للغة

، حيث يستطيعوا مساعدة الآخرين، والاستفادة من تصحيح التمارين الكتابية من قبل أشخاص حقيقيين متقنين للغة إمكانية تواصل المتعلمين مع متحدثين أصليين باللغة الإنجليزية لممارسة المحادثة بطريقة سلسلة والحصول على ملاحظات فورية حول تمارين المحادثة

التطبيق متاح للتنزيل المجاني لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

4- تطبيق Improve English: Word Games

يُعد تطبيق Improve English من أهم التطبيقات التي تتيح لمعلمي اللغة الإنجليزية الإطلاع على المفردات الجديدة في اللغة ويقدم الكثير من الطرق للطلاب لممارسة اللغة.

الميزات الرئيسية:

نطق المفردات

تعقب تقدم الطلاب

اختبارات مراجعة المفردات

البطاقات التعليمية لمراجعة الدروس على نحو فعال

ميزة كلمة كل يوم لتعلم كلمة جديدة كل يوم

ألعاب كلمات مثيرة للاهتمام وألعاب أخرى لتعلم وتحسين اللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Fun English | Learn English

يُعد تطبيق Fun English من أهم التطبيقات المتاحة لمعلمي اللغة الإنجليزية للأطفال حيث يحتوي على مجموعة واسعة من الألعاب لتعليم الأطفال الاستماع والتحدث والهجاء والمفردات المفيدة والجمل البسيطة، كما يساعد هذا التطبيق الأطفال على الاحتفاظ بالمعلومات التي تعلموها بطريقة ممتعة.

الميزات الرئيسية:

صممه مدرسون للأطفال من سن 3-10

يضم أكثر من 85 نشاط لتعلم اللغة الإنجليزية

قراءة وتهجئة أكثر من 350 كلمة وعبارة في اللغة الإنجليزية

تعلم قواعد اللغة الإنجليزية ومهارات القراءة، وأيضًا الغناء

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.