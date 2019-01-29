سامسونج تعتزم الإستحواذ على شركة تطور كاميرا توفر تقريب بصري يصل إلى 25x

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فاطمة أيت طالب - دبي - تقول مصادر مطلعة على المسألة أن شركة سامسونج تتطلع للإستحواذ على شركة صهيونية تدعى Corephotonics في صفقة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. ويقال بأن السبب الذي دفع شركة سامسونج للإستحواذ على شركة Corephotonics هو كون هذه الأخيرة هي التي طورت كاميرا Oppo التي تستند على مبدأ المنظار والتي التوفر التقريب البصري الذي يصل إلى خمسة أضعاف.
لقد إستمر التعاون بين شركة Oppo وشركة Corephotonics منذ بضع سنوات، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت عملية الإستحواذ من سامسونج ستضع حدًا لهذا التعاون. وربما تم تطوير نظام التقريب البالغ 10 أضعاف والذي أعلنت عنه شركة Oppo مؤخرًا بالتعاون مع شركة Corephotonics أيضًا.
أحدث منتجات شركة Corephotonics هو كاميرا ثلاثية توفر تقريب بصري هجين يصل إلى 25 ضعف، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن المواصفات الدقيقة بعد. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Corephotonics هي الآن في خضم معركة قانونية مع شركة آبل حيث تدعي هذه الأخيرة أن الشركة المتخصصة في تطوير الكاميرات تنتهك عددًا من براءات الإختراع المستخدمة في هواتف iPhone ذي الكاميرات المزدوجة.
المصدر.
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