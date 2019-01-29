شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإنفاق العالمى على تكنولوجيا المعلومات سيصل لـ 3.8 تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات فى العالم إلى 3.76 تريليون دولار فى عام 2019، بزيادة قدرها 3.2 فى المائة عن عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق "جارتنر" يوم الاثنين.

ومع التحول إلى التخزين السحابى، والتى تعتبر المحرك الرئيسى لإنفاق تكنولوجيا المعلومات، ستستمر برمجيات الشركات فى إظهار نمو قوى، حيث يتوقع أن ينمو الإنفاق العالمى على البرامج بنسبة 8.5 فى المائة فى عام 2019، وسوف ينمو بنسبة 8.2 فى المائة أخرى فى عام 2020 ليصل إلى 466 مليار دولار.

وقال جون ديفيد لافلوك نائب رئيس الابحاث فى جارتنر فى بيان "على الرغم من عدم اليقين الذى اثارته شائعات الانكماش وحرية خروج بريطانيا وحروب التجارة والتعريفات فان السيناريو المرجح لإنفاق تكنولوجيا المعلومات فى 2019 هو النمو."، واضاف "ومع ذلك، فهناك الكثير من التغييرات الديناميكية التى تحدث فيما يتعلق بالأقسام التى ستقود النمو فى المستقبل، حيث ينطلق الإنفاق من القطاعات المشبعة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والبنية الأساسية لمراكز البيانات الداخلية إلى الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء.

ومن المتوقع أن تزيد المؤسسات من الإنفاق على برامج تطبيقات الشركات فى عام 2019، مع تحول المزيد من الميزانية إلى البرامج كخدمة (SaaS)، على الرغم من التباطؤ فى سوق الهواتف المحمولة، من المتوقع أن ينمو قطاع الأجهزة بنسبة 1.6 فى المائة فى عام 2019، كما تشير شركة أبحاث السوق.