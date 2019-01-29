شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الهواتف والساعات.. هل تخطط أبل لطرح نظارات ذكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن معلومات جديدة حول جهود الشركة المستمرة فى تطوير أجهزة ونظارات الو اقع المعزز AR، إذ أكدت المصادر أن موظفى شركة أبل كانوا يجتمعون مع موردى قطع غيار مختلفين لتكنولوجيا الـAR خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2019 بين 8 و 11 يناير.

وبشكل أكثر تحديداً، التقى الممثلون ببعض أكبر موردى أجهزة الـAR الأسماء فى هذا المجال مثل DigiLens و Vuzix و Lumus ، المتخصصين فى تطوير مكونات النظارة المسئولة عن إعادة توجيه الصور نحو عيون المستخدم دون عرقلة رؤيتهم بطريقة أخرى، وهى واحدة من أهم أجزاء نظارات AR ، لذا إذا أرادت شركة أبل أن تباع نظاراتها الذكية وتحقق نجاح كبير، فعليها أن تكون فعالة للغاية ومصممة بشكل جيد.

ليس من الواضح ما إذا كانت أبل تتطلع إلى التعاون مع الشركات المعنية أو أنها تحقق فقط فى الأمر، إذ تمتلك أبل حصة عادلة خاصة بها من الأبحاث والتطوير فى هذا المجال، سواء فى الداخل أو من خلال الاستحواذات، ففى العام الماضى اشترت أبل شركة Arkonia Holographics، وهى شركة ناشئة تعمل على تطوير عدسات سماعات الرأس AR.