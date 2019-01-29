شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. مساعد جوجل يتمكن من تحديد شخصية المتحدث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن مساعد جوجل الذكى Google Assistant، يمتلك القدرة على تحديد المتحدث وفلترة الأوامر بناءً على الصوت، إذ إنه يمكن تحدث أكثر من شخص لنفس المساعد المنزلى، ويكون قادرا على معرفة صاحب الصوت لمنحه ردود تتوافق معه وبشكل منفصل عن غيره، لكن على ما يبدو أن المساعد على وشك الحصول على مزيد من المميزات.

ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى، فإن النسخة التجريبية الجديدة لتطبيق مساعد جوجل على أندرويد، كشفت عن رموز برمجية عند تحليل الملفات توحى بإمكانية تعرف المساعد على صورة المستخدم من خلال مسحها عن طريق الكاميرا الموجودة على الهواتف؛ مثلما الحال مع خاصية التعرف على الوجه للحماية.

ومن المنتظر أن تكون هذه الميزة نقلة كبيرة فى قدرة المساعد على معرفة الشخص وزيادة الحماية، بل أنها ستكون مساعدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل التحدث لأنها ستمكنهم من إنشاء حساب خاص بهم وتحليل أوامرهم دون الحاجة لصوتهم كما جرت العادة من المزايا السابقة.