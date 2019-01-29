شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعد لإطلاق مزايا جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق واتس آب خلال الشهر الجارى العديد من النسخ التجريبية، فضلا عن إطلاق تحديث جديد كامل منذ عدة أيام، والذى أتاح للمستخدمين إمكانية الاتصال الصوتى أو المرئى بشكل أكثر سهولة، إلا أن أحدث تقرير كشف عن طرح الشركة لنسخة تجريبية جديدة تحمل رقم إصدار WhatsApp 2.19.18، والتى توفر تغييرات كبيرة فى قسم "الوسائط المشتركة" سواء فيما يتعلق بالدردشة الفردية أو دردشة المجموعات.

ووفقا لما نشره موقع wabetainfo الأمريكى، فعند تصفح المستخدم للصور داخل هذا القسم، سيرى خيارات جديدة عند الضغط على زر القائمة، وهى مميزات"Show in Chat" و "Set as"، و"Rotate"، إذ يتيح الخيار الأول معرفة مكان مشاركة هذه الصورة أو الفيديو المحدد فى الدردشة الفردية أو الجماعية.

فيما يتيح الخيار الثانى "التعيين" تبسيط قائمة الخيارات بخيار واحد، وبجرد الضغط عليه ستظهر هذه الخيارات فى قائمة جديدة، وفيما يتعلق بالخيار الثالث، فأصبح هناك خيار واحد وللتدوير فى كافة الاتجاهات، كما حصل التطبيق أيضا على 21 رمز تعبيرى جديد فى النسخة التجريبية.



