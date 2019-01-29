شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: توقف متصفح "بينج" عن العمل فى الصين بسبب عطل وليس حجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المحتمل ألا يكون للحكومة الصينية يد فى تعطل محرك بحث Bing الخاص بشركة Microsoft، إذ كشفت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر مجهول أن انقطاع الخدمة نجم عن مشكلة فنية، ولم تتلق مايكروسوفت أى إشعار مسبق بوجود الحكومة الصينية ولم تكن خطوة متعمدة.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضى أن الانقطاع كان نتيجة لأمر حكومى، وأدى الانقطاع إلى قيام مستخدمى الإنترنت الصينيين الذين حاولوا الوصول إلى cn.bing.com بالتوجيه إلى صفحة خطأ، كما لو أنهم حاولوا الوصول إلى مواقع أخرى محظورة فى البلاد، وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة استمرت من الخميس إلى الجمعة.

وأكدت شركة مايكروسوفت حدوث انقطاع، ولكنها لم تقدم أى تعليق على السبب، وقال متحدث باسم مايكروسوفت فى بيان مرسل عبر البريد الالكترونى :"يمكننا أن نؤكد أن بنج لا يمكن الوصول إليه فى الصين لكن الخدمة أصبحت الآن متاحة."

يذكر أن جوجل انسحبت من الصين فى عام 2010 لتفادى الرقابة، وفى العام الماضي، كان هناك جدال فى محاولة لإصدار نسخة خاضعة للرقابة من خدماتها تحت باسم مشروع Dragonfly،ـ ويعد فيس بوك وتويتر وياهو من بين العديد من المواقع الغربية التى تحظرها الصين.