سامسونج تكشف النقاب عن Galaxy M10 و Galaxy M20

كشفت شركة سامسونج النقاب عن اثنين من الهواتف الجديدة M10 و M20 من فئة Galaxy M، في محاولة للتنافس مع المنافسين الصينيين مثل شاومي واستهداف جيل الألفية عبر Galaxy M، مع دخولها في شراكة مع شركة أمازون الهند Amazon India لإطلاقها.

ويشترك هذان الهاتفان بشاشات Infinity-V الكبيرة المتميزة بالنتوء الصغير Teardrop، والكاميرات المزدوجة في الخلف بدقة 13 ميجابيكسل و 5 ميجابيكسل واسعة الزاوية، وشريحة مزدوجة، وفتح القفل بواسطة التعرف على الوجه.

Samsung Galaxy M20

يحتوي هذا الجهاز على شاشة IPS LCD بقياس 6.3 إنش بدقة 2340×1080 بيكسل، مع نتوء صغير، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والتي تعمل أيضًا ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه.

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كما يوجد قارئ بصمات الأصابع على الجانب الخلفي للهاتف، إلى جانب كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة f/1.9 وعدسة ثانوية بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة f/2.2 بزاوية واسعة جدًا.

ويجري تشغيل جهاز Galaxy M20 بواسطة معالج Exynos 7904 ثماني الأنوية بتردد 1.8 جيجاهيرتز (Cortex-A73+Cortex-A53) المصنع وفق تقنية التصنيع 14 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 32 أو 64 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع ميزة الإصدار 9.5 من واجهة المستخدم Samsung Experience، وتعد البطارية إحدى ميزات هاتف Galaxy M20، إذ تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 واط.

ويشتمل جهاز Galaxy M20 على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ميليمتر، وفتحة سيم SIM ثنائية، بحيث يمكنك الحصول على خط ثان أو توسيع مساحة التخزين الداخلية من خلال بطاقة MicroSD.

Samsung Galaxy M10

يحتوي هذا الجهاز على شاشة IPS LCD بقياس 6.2 إنش بدقة 1520×720 بيكسل، مع نتوء صغير، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والتي تعمل أيضًا ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه، لاكن لا يتضمن الجهاز قارئ بصمات الأصابع.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة f/1.9 وعدسة ثانوية بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة f/2.2 بزاوية واسعة جدًا.

ويجري تشغيل جهاز Galaxy M10 بواسطة معالج Exynos 7870 ثماني الأنوية بتردد 1.6 جيجاهيرتز (Cortex-A53) المصنع وفق تقنية التصنيع 14 نانومتر، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 16 أو 32 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع ميزة الإصدار 9.5 من واجهة المستخدم Samsung Experience، مع بطارية بسعة 3430 ميلي أمبير.

ويشتمل جهاز Galaxy M10 على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ميليمتر، وفتحة سيم SIM ثنائية، بحيث يمكنك الحصول على خط ثان أو توسيع مساحة التخزين الداخلية من خلال بطاقة MicroSD.

وتبلغ تكلفة جهاز Galaxy M20 حوالي 135 يورو لطراز 3 جيجابايت وحوالي 160 يورو لطراز 4 جيجابايت، بينما يكلف جهاز Galaxy M10 حوالي 100 يورو لنموذج 2 جيجابايت وحوالي 110 يورو لطراز 3 جيجابايت، على أن يبدأ التوافر بحلول 5 فبراير/شباط.