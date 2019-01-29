شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة Downtime بتحديث iOS 12.2.. اعرف أهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل تعتزم تقديم ميزة جديدة فى التحديث القادم iOS 12.2 والتى ستتيح من خلالها لمستخدمى هواتف الأيفون تحديد وقت لاستخدام التطبيقات على الهاتف، إذ تعرف الميزة الجديدة بـ Downtime.

ووفقا لما نشره موقع slashgear الأمريكى، فتم تقديم ميزة Downtime بشكل مختلف فى الكثير من الهواتف الذكية التى تم إطلاقها مؤخرا، والتى كانت تعرف بـ Do Not Disturb، إذ تهدف بشكل رئيسى لإتاحة الفرصة للمستخدمين للتحكم فى وقت استخدام بعض التطبيقات فى الهواتف الذكية، وهى من المميزات التى قد لا تثير اهتمام الكثير من المستخدمين، إلا أنها أصبحت جزء من تحديث منصات الهواتف الذكية بالفعل.

ومن المنتظر أن تتوفر هذه الميزة لمستخدمى منصة iOS عبر الإعدادات فى تبويب Screen Time، حيث يمكن للمستخدم ضبط إعدادات ميزة Downtime بشكل يومى لتتيح الوصول إلى تطبيقات محددة على مدار اليوم، مع ملاحظة أن الإصدار التجريبى من iOS 12.2 متاح فى الوقت الحالى للمطورين