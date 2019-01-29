تكنولوجيا: خالد صلاح يشيد بتجربة تطبيق زاجل الإخبارى: سهل التصفح وإضافة مهمة جدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت شركة "كليكس إيجيبت"، المتخصصة فى مجالات النظم والمعلومات، كانت أطلقت تطبيق "زاجل" الإلكترونى عبر الهواتف الذكية، منتصف شهر ديسمبر الماضى، والذى يتيح إمكانية متابعة أحدث الأخبار والمستجدات، لحظة بلحظة، من جميع المصادر الإخبارية المصرية والعربية. يهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على رصد، وتغطية، وتحديث كل الأخبار الجارية، ووصولها لك عبر الهاتف الذكى فور نشرها على المنصات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف المصرية والعربية.

تستطيع بسهولة تنزيل تطبيق زاجل على الهاتف الذكى بنظامى IOS ، Android ، للحصول على الأخبار الأكثر أهمية على مدار 24 ساعة، ففى مكان واحد يقدم لك «زاجل» كل الجديد فى السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والترفيه، والتكنولوجيا، وأخبار العالم. يستمد تطبيق زاجل الأخبار من مصادر مختلفة، وقنوات إخبارية متعددة، وتستطيع الرجوع إلى الأخبار التى احتفظت بها، حتى بدون اتصال بالإنترنت، ويتميز تطبيق زاجل بواجهة أنيقة وجذابة، ويمكنك بسهولة تسجيل الدخول عن طريق حسابك الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى الخاص. يختصر لك تطبيق زاجل مشقة البحث عن الأخبار فى الفضاء الإلكترونى، بنقرة واحدة يمكنك التصفح بسهولة، كذلك توفر لك الإعدادت القدرة على التحكم فى الإشعارات التى تصلك، واختيار الموضوعات والمصادر التى تناسبك. يوفر لك التطبيق خاصية اختيار المجالات والموضوعات التى تفضل متابعتها (سياسة – اقتصاد – رياضة – فن وثقافة- عرب وعالم.. إلخ)، كذلك يمكنك اختيار المصادر التى تثق فيها، ليصلك كل جديد من خلالها.

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