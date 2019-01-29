شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس نينتندو: لا نفكر فى إطلاق نسخة جديدة من وحدة Switch هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس التنفيذى لشركة نينتندو، أن الشركة لا تفكر فى إطلاق أى إصدار جديد من وحدة ألعاب Switch هذا العام، حيث قال "يعتبر Nintendo Switch هدفنا الرئيسى من حيث المبيعات، ونحن لا نفكر فى إطلاق خلف أو خفض السعر فى الوقت الراهن " للجهاز.
ووفقا لما نشره موقع techradar الأمريكى، فإن هذه التصريحات تتوافق مع تصريحات سابقة لرئيس الشركة فى العام الماضى والذى أشار إلى أنهم يركزون فى الوقت الحالى على الجيل الحالى من الأجهزة ولا نية لإطلاق أجهزة جديدة.
يذكر أن الشركة كشفت فى وقت سابق عن مبيعاتها خلال فترة العطلات، والتى وصلت فيها المبيعات لذروتها، إذ أوضحت الشركة أن مبيعاتها من وحدة الألعاب Nintendo Switch وصلت إلى 250 مليون دولار، فى غضون فترة أربعة أيام العطلة، وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها تمكنت من بيع 8.2 مليون وحدة من جهازها فى الولايات المتحدة فى غضون 20 شهرًا ليكون الأسبوع الماضى هو الأفضل على الإطلاق فى مبيعات الشركة للجهاز حتى الآن.
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