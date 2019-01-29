شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المخرج "ستيفن سودربرج" يصور فيلما كاملا باستخدام هاتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن فيلم المخرج الشهير Steven Soderbergh الجديد يتم تصويره بالكامل من خلال هاتف أيفون، وذلك بعد أن تحدى زميله المخرج كريستوفر نولان بأن تصوير فيلم بالهاتف سيكون مثل "كتابة سيناريو بالقلم الرصاص".



تصوير الفيلم

ويعد High Flying Bird هو أحدث فيلم صوره Soderbergh باستخدام الهاتف الذكي، بعد فيلم الإثارة النفسية Unsane فى العام الماضى، والفيلم الجديد، الذى سيعرض للمرة الأولى فى 8 فبراير على Netflix ، هو أكثر إثارة بكثير، إذ تم تصوير Unsane بشكل أساسى فى موقع واحد، فى حين يدور فيلمHigh Flying Bird عبر مواقع مختلفة فى نيويورك وما ورائها.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تم تصوير High Flying Bird باستخدام هاتف iPhone 8، وعدسات Moondog anamorphic ومشبك DJI Osmo، والفيلم تم تسجيله بجودة 4K باستخدام تطبيق Filmic.