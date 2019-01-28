كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Di-Pro..حاسوب دراجات جديد متعدد الوظائف

متابعة-سنيار: Di-Pro هو حاسوب دراجات جديد متعدد الوظائف قادر على توفير تتبع دقيق لنظام تحديد المواقع، وأجهزة استشعار للدراجة، وإضاءة ذكية.

“Di-Pro هو جهاز كمبيوتر للدراجات بنظام تحديد المواقع عالية الدقة على مدار 96 ساعة يدمج جميع وظائف الدراجة الأكثر أهمية، ومنها تتبع معدل ضربات القلب، GPS، ووقت الركوب والمسافة والسرعة والقوة، وغيرها.

ولا يترك حاسوب الدراجة الصغير هذا مساحة أكبر للمقود فحسب، بل يجعل رحلتك أكثر سهولة وذكاء، ويمنحك تطبيق Di-Pro تجربة ركوب غير مسبوقة.

Di-Pro الذي أطلق هذا الأسبوع عبر Indiegogo متاح للدعم مع تعهدات تبدأ من 169 دولارًا، ومع بقاء 28 يومًا على نهاية حملته، جمع الفريق أكثر من ضعف هدف التعهد المطلوب، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن العالمي خلال أبريل 2019.