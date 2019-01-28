شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى اليوم العالمى لحماية خصوصية البيانات .. 6 معلومات عن الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم الاثنين بيوم خصوصية البيانات العالمى الذى يصادف فى الـ 28 من يناير من كل عام، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق والمعلومات عن هذا الحدث كما يلى:

- تم اعتماد هذا اليوم منذ عام 2008.

- يعد التحالف الوطنى للأمن السيبرانى هو المسئول عن اعتماد هذا اليوم.

- فى 28 يناير 2009، وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على قرار مجلس الشيوخ رقم 25 الذى اعترف أيضًا بتاريخ 28 يناير 2009 بأنه يوم خصوصية البيانات الوطنية.

- يهدف هذا اليوم للتوعية بمخاطر اختراق البيانات وانتهاك الخصوصية من خلال حملة يتوقع أن تستمر على مدى شهر.

- يهدف إلى تعزيز الأحداث والأنشطة التى تحفز تطوير أدوات التكنولوجيا التى تعزز الرقابة الفردية على معلومات التعريف الشخصية.

- تم فتح اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز التلقائى للبيانات الشخصية من قبل مجلس أوروبا فى 28 يناير 1981.