شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى اليوم العالمى لحماية خصوصية البيانات .. 6 معلومات عن الحدث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم الاثنين بيوم خصوصية البيانات العالمى الذى يصادف فى الـ 28 من يناير من كل عام، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق والمعلومات عن هذا الحدث كما يلى:
- تم اعتماد هذا اليوم منذ عام 2008.
- يعد التحالف الوطنى للأمن السيبرانى هو المسئول عن اعتماد هذا اليوم.
- فى 28 يناير 2009، وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على قرار مجلس الشيوخ رقم 25 الذى اعترف أيضًا بتاريخ 28 يناير 2009 بأنه يوم خصوصية البيانات الوطنية.
- يهدف هذا اليوم للتوعية بمخاطر اختراق البيانات وانتهاك الخصوصية من خلال حملة يتوقع أن تستمر على مدى شهر.
- يهدف إلى تعزيز الأحداث والأنشطة التى تحفز تطوير أدوات التكنولوجيا التى تعزز الرقابة الفردية على معلومات التعريف الشخصية.
- تم فتح اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز التلقائى للبيانات الشخصية من قبل مجلس أوروبا فى 28 يناير 1981.
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