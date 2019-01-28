تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتفي Galaxy M10 وM20 بسعر يبدأ من 112 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن اثنان من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة Galaxy M10 وM20 المميزة بتصميم يضم النتوء العلوي waterdrop في الشاشة.

هاتف Galaxy M10

يأتي هاتف Galaxy M10 بحجم شاشة 6.22 إنش في شاشة LCD مميزة بتصميم يضم النتوء العلوي في الشاشة مع جودة عرض HD بلس، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Exynos 7870، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بين 16 أو 32 جيجا بايت.

كما يضم هاتف Galaxy M10 بطارية بقدرة 3400 mAh، مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر 13 و5 ميجا بيكسل مع عدسات مميزة بزوايا ultra wide، كما تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy M10 بمستشعر 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف منفذ مايكرو USB، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy M10 بسعر 112 دولار للنموذج المميز بذاكرة 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 جيجا بايت، بينما يتوفر نموذج الهاتف مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 126 دولار.

هاتف Galaxy M20

يضم هاتف M20 شاشة LCD بحجم 6.3 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، مع تصميم يضم النتوء العلوي في الشاشة waterdrop، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 7904، كما يأتي بإختيارين للذاكرة العشوائية بين 3 و4 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية بين 32 و64 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف M20 بإعدادات مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وأخر 5 ميجا بيكسل، مع عدسات ultra wide، وتأتي الكاميرة الأمامية في هاتف M20 بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف منفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy M20 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت وسعر 154 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 183 دولار.

أيضاً من المقرر أن يتوفر كلا الهاتفين بألوان الأزرق، الأسود على موقع Samsung الرسمي، ومن المتوقع أن ينطلق كلا الهاتفين في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام.

المصدر

اعلان

