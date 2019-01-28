تكنولوجيا: خفض جديد في سعر iPhone XR لدى شركات الناقل في اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر تداعيات إنخفاض مبيعات هواتف الأيفون في التأثير على شركة ابل حتى الآن، حيث بدأت واحدة من شركات المحمول في اليابان في عرض تخفيض جديد على سعر هاتف iPhone XR.

لم تكشف شركة ابل عن أي أرقام لمبيعات هواتف الأيفون في التقرير المالي للربع الأول من هذا العام، إلا أن تيم كوك أكد على أن إنخفاض مبيعات هواتف الأيفون في الأسواق العالمية يؤثر على أرباح ابل بالتأكيد، إلا أن حجب ابل للأرقام الرسمية للمبيعات لا يمكن معه وضع تقدير لحجم هذا التأثير.

من ناحية أخرى وضعت مؤشرات مؤخراً لتعقب مبيعات هواتف الأيفون لدى شركات الناقل بشكل خاص، حيث تم رصد خفض في الأسعار لهواتف الأيفون لدى أكثر من شركة في الفترة الأخيرة، حيث تأتي من بين هذه الشركات شركة الناقل اليابانية NTT docomo، إلى جانب بعض الشركات الصينية.

ومن جديد اليوم بدأت شركة SoftBank اليابانية في عرض تخفيض لسعر iPhone XR بقيمة 99 دولار تقريباً، على أن يبدأ هذا العرض من 30 من شهر يناير الحالي.

يذكر أن الحكومة التايوانية عقدت إجتماع مؤخراً مع موردي ابل، حيث أنتهى هذا الإجتماع إلى أن إصدارات ابل الاخيرة تفتقر إلى الإبتكار وهو السبب الرئيسي لإنخفاض المبيعات.

المصدر

اعلان

