الإعلان التشويقي لمعرض MWC 2019 يؤكد لنا قدوم الهاتف Nokia 9 PureView

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة HMD Global Oy مؤخرًا أنها ستكون حاضرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل للكشف عن هواتف جديدة، مثل Nokia 1 Plus الذي تم تسريب مواصفاته التقنية مؤخرًا، وكذلك Nokia 9 PureView الذي طال إنتظاره. يبدو الآن أن شركة HMD Global Oy أكدت لنا قدوم هذا الأخير بفضل الصور التشويقية الجديدة التي نشرتها الشركة الفنلندية مؤخرا على شبكة الإنترنت.

إحدى هذه الصور التشويقية تعرض لنا هاتف ذكيًا مزودًا بعدة كاميرات في الخلف، وهي إحدى الميزات التي تردد بأنها ستصل مع الهاتف Nokia 9 PureView. وبالنسبة للصورة التشويقية الأخرى، فهي تلمح إلى قدوم هاتف ذكي آخر مع كاميرا أمامية موضوعة في ثقب على مستوى الشاشة، وهذه هي الموضة التي بدأنا برؤيتها في سوق الهواتف الذكية هذه الأيام.





لا شيء مؤكد حتى الآن، ولكن من المؤكد أن يكون إعتقادنا صحيحًا بنسبة كبيرة وأن يصل الهاتف Nokia 9 PureView في الشهر المقبل بعدما سمعنا عنه في العام الماضي. وعلى ذكر الهاتف Nokia 9 PureView، فقد كشفت لنا التسريبات والشائعات السابقة أنه سيصل مع خمس كاميرات في الخلف لتكون بذلك هذه الكاميرا الخماسية هي الميزة الأبرز في هذا الهاتف. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الخماسية، فالهاتف Nokia 9 PureView سيضم كذلك شاشة OLLED بحجم 5.99 إنش وبدقة +Quad HD، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4150mAh تدعم الشحن اللاسلكي، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن التقارير السابقة لمحت كذلك إلى أنه ستكون هناك نسختين من الهاتف Nokia 9 PureView، واحدة تضم المعالج Snapdragon 845 وتدعم شبكات 4G LTE كحد أقصى، ونسخة أخرى تضم المعالج Snapdragon 855 وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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