Netflix تتيح الآن للمستخدمين مشاركة عناوين العروض في القصص على إنستاجرام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن إنستاجرام لم تكن أول من أطلق ميزة القصص، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا حيث تمكنت من إقناع المعلنين ببدء إستخدامها، وقد تم إضافة عدد كبير من الميزات الجديدة أيضًا، مثل إستطلاعات الرأي، والأسئلة، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى، وتحويلها إلى أداة قوية إلى حد ما.

يبدو الآن أنه إذا كنت من مستخدمي القصص ولديك إشتراك في Netflix، فبإمكانك بالفعل مشاركة عناوين Netflix كقصص على إنستاجرام. لاحظ أنه لن يتم مشاركة الفيلم أو المسلسل نفسه، وإنما العنوان فقط. وهذا يعني أنه إذا كنت تبحث عن بعض التعليقات حول ما إذا كان الفيلم أو المسلسل جيدًا أم لا، فبإمكانك مشاركة هذا العنوان كقصة على إنستاجرام للحصول على تعليقات من المتابعين.

يمكن للمستخدمين أيضا إستخدام هذه الميزة للتوصية بعروض يعتقدون أنها جيدة. إذا كان تطبيق Netflix مثبتًا على أجهزة المستخدمين الذين يعرضون القصة، فسوف يتم فتح رابط العرض على التطبيق. قبل ذلك، كان بإمكان المستخدمين دائمًا مشاركة عناوين Netflix، ولكن هذا التحديث جعل خاصية المشاركة تأتي من Netflix نفسها، وهو الأمر الذي يجعل القصة تبدو أنيقة لأنه تم تصميمها خصيصًا لذلك.

وبالنظر إلى أن التسويق من قبل العملاء نفسهم هو التسويق الأفضل والأكثر فعالية، فقد يكون ذلك وسيلة مفيدة للمساعدة في جذب الإهتمام بالعروض إلى ما وراء طرق الإعلان المعتادة.

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