سامسونج تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy M Series الجديدة في الهند. وكجزء من هذه السلسلة، قامت الشركة الكورية الجنوبية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 مع العلم بأنهما أول هاتفين من شركة سامسونج يضمان قطعًا على مستوى الشاشات على شكل الحرف V. وعلاوة على ذلك، فهما يأتيان كذلك مع كاميرات مزدوجة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول العادي وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني الواسع الزاوية، كما أنهما يأتيان مع خاصية التعرف على الوجه، وبأسعار تنافسية للغاية. عمومًا، إليكم أدناه المواصفات التقنية الكاملة لكلا الهاتفين.

Samsung Galaxy M20





Galaxy M20 هو الهاتف الأكثر تميزًا بين الإثنين، فهو يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7904 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وبطارية بسعة 5000mAh، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة Samsung Experience 9.5.

وأخيرًا، يضم هذا الهاتف كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذين للشريحة SIM علمًا أنه يمكن إستخدام أحد المنفذين لإدراج الذاكرة الخارجية MicroSD من أجل زيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية للهاتف، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

Samsung Galaxy M10





أما بخصوص الهاتف Galaxy M10 الأقل تميزًا، فهو يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7870 بتردد 1.6GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وبطارية بسعة 3430mAh. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فهذا الهاتف يفتقر لمستشعر بصمات الأصابع، ولكنه يقوم بتعويض ذلك بخاصية التعرف على الوجه.

الهاتفين Galaxy M20 و Galaxy M10 سيكونا متاحين للشراء من خلال متجر أمازون الهند، ومن خلال الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت باللونين الأسود والأزرق. وبالنسبة للهاتف Galaxy M20، فسوف يكلف ما يعادل 154$ لنسخة 3GB، وما يعادل 182$ لنسخة 4GB، في حين سيكلف الهاتف Galaxy M10 ما يعادل 114$ لنسخة 2GB وما يعادل 125$ لنسخة 3GB.

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