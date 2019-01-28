إحتيال الموظفين كلف شركة DJI ما يصل إلى 150 مليون دولار في العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة DJI والتي تعد أكبر شركة مصنعة للطائرات من دون طيار الإستهلاكية أنها تعرضت لسرقة بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي بسبب إحتيال بعض الموظفين. وعلى ما يبدو، كان بعض الموظفين يقومون بتضخيم تكلفة المكونات من أجل مكاسبهم الشخصية، وقد أسفرت هذه الحوادث عن خسارة الشركة لنحو 150 مليون دولار أمريكي في العام 2018.

أعلنت شركة DJI في الأسبوع الماضي أنها تحقق في ” عدد من حالات الفساد الخطيرة ” في الشركة والتي تسببت في خسائر بلغت حوالي 150 مليون دولار أمريكي في العام 2018. ويقال بأن هذه تعد واحدة من أكبر حالات الفساد التي تورطت فيها شركة صينية.

وقد قدمت شركة DJI الآن تفاصيل إضافية حول هذه المسألة. في حين أن الشركة لم تتكبد خسارة عام كامل في العام 2018، فقد كان عليها أن تتعامل مع نتيجة هذا الإحتيال. وقالت شركة DJI أن القضية تضمنت بعض الموظفين الذين قاموا بتضخيم تكاليف المكونات. وللآسف، لم تكشف لنا الشركة عن أي معلومات إضافية متعلقة بهذا الجانب.

تم إكتشاف حالات الفساد هذه أثناء إجراء الإصلاحات على مستوى الإدارة في شركة DJI. وبعد إجراء هذه الإصلاحات، إتضح أن الموظفين في سلسلة التوريد لجأوا إلى سلوكات فاسدة لرفع الأسعار بمعدل 20 في المئة. ووفقا للتقارير، فيبدو أن شركة DJI قامت بطرد ما يصل إلى 45 شخصًا معظمهم يعملون في قسم التدبير والتوريد بالإضافة إلى أقسام البحث والتطوير.

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