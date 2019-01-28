الكشف عن موعد إنعقاد مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O يعد من بين المؤتمرات التي يتطلع إليها العديد من الأشخاص خلال كل العام. وتقوم شركة جوجل في هذا الحدث بالإعلان عن العديد من الأشياء الجديدة ذات الصلة بالبرمجيات، مثل الكشف عن الإصدار الجديد من نظام الأندرويد. وعلى ذكر ذلك، فقد كشفت لنا شركة جوجل اليوم عن موعد إنعقاد نسخة هذا العام من مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019.

في الواقع، لقد تمكن المستخدم Till Kottmann على شبكة تويتر من إكتشاف موعد إنعقاد مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019 في مقتطف من شفرة JSON. وحصل عليه بإستخدام الإختصار الذي كان مخفيًا في اللغز الذي نشرته جوجل على شبكة تويتر.

تضمن اللغز 12 سطرًا، فضلا عن رابط لمقطع فيديو يسرد النص نفسه. كل هذا كان جزءًا من أحجية برمجية والتي من الواضح أن مستخدمي تويتر العاديين لن يكون قادرين على فهمها. وتمكن Till Kottmann أيضًا وغيره من المستخدمين من إكتشاف التغريدة من حساب تم حذفه الآن يدعى Interneltest189 والذي ذكر التواريخ في نص بسيط. عموما، سيتم عقد نسخة هذا العام من مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019 في الفترة من 7 إلى 9 مايو في Shoreline Amphitheater، وهو نفسه المكان حيث قامت شركة جوجل بإستضافة مؤتمرها السنوي للمطورين في العام الماضي.

التاريخ نفسه يتماشى مع التوقعات. تعقد جوجل الحدث عادةً في هذا الوقت من العام، وقد بدأ في اليوم الثامن من شهر مايو خلال العام الماضي. لذلك من المتوقع أن يتم إفتتاح مؤتمر Google I/O 2019 في اليوم السابع من شهر مايو المقبل.

المصدر.