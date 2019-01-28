بالفيديو: روبوت آلي يرقص على أغنية "تعال أشبعك حب"... فهل هذا بداية النهاية؟

انتشر في الاونة الأخيرة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار بلبلة واسعة بين العالم وتساؤلات عديدة. فبعضهم من سخر من المشهد والبعض الآخر لم يصدّق ما رأته عيناه، أما قسم آخر من الناس فلم يأخذ الموضوع على محمل الجدّ وتقبله بطرافة وبساطة.

وفي التفاصيل، يظهر في الفيديو روبوت آلي يرقص على أنغام أغاني عربية، منها العراقية "تعال أشبعك حب"، والمصرية "انت معلم" وغيرها من الأغاني، بين جمع من الناس وسط تصفيق حاد وأجواء مرحة.



وقد بدا الحماس والفرح على وجوه الحاضرين، اذ رقصوا مع الروبوت الالي وصوّروه وصفقوا له.

وبعد أن انتشر هذا الفيديو بسرعة كبيرة وبشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، طُرحت تساؤلات كثيرة عن مستقبل الانسان. فبعض روّاد الانترنت علّقوا على الموضوع معتبرين أنه سيتم الاستغناء عن الانسان بكل المجالات في القريب العاجل، وسيحل الروبوت مكانه. في حين اعتبر البعض الاخر أن هذا الروبوت هو طريف ومسلي، وأغفلوا النظر عن السبب الكامن وراء اختراعه.

فهل هذا الروبوت هو بداية نهاية دور الانسان؟ وما دوره تحديدا؟ هل تمّ اختراعه فقط للتسلية ولزرع الفرح بين الناس؟ أم انه علامة ودلالة رسمية ليحل مكان البشر؟

ويذكر أن هذا الروبوت الالي تابع لشركة "نافكو"، وقد ظهر للمرة الاولى في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الدورة الجديدة لمعرض الأمن والسلامة "إنترسك 2019"، والذي يعد أكبر معرض عالمي تجاري متخصص في أدوات وتقنيات الأمن ومكافحة الحرائق.

ويشار الى ان شركة نافكو هي من بين الشركات الرائدة في العالم في إنتاج وتوريد معدات وخدمات، مثل معدات الحرائق وأنظمة الحماية من الحرائق والأمن وأنظمة هندسة السلامة، في جميع أنحاء العالم، بحسب ما تفسّر الشركة عن عملها.



