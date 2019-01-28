شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أول رحلة تجريبية لسيارة "بوينج" الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت شركة بوينج أول رحلة تجريبية لسيارتها الطائرة فى ماناساس بفيرجينيا، وخلال رحلة الاختبار، نجحت السيارة فى عمليات الإقلاع والتحكم والهبوط، ومع ذلك فإنها لا تزال فى وضع اختبار الطيران المتقدم، والذى يمثل عادةً التحدى الأكبر للسيارات الطائرة.

وقال جريج هيسلوب، كبير مسئولى التقنية فى شركة بوينج: "فى عام واحد تقدمنا ​​من تصميم مفاهيمى إلى نموذج أولى طائر، لقد كانت خبرة بوينج وإبداعها عاملين حاسمين فى تطوير الطيران كأفضل وسيلة للنقل فى العالم وأكثرها أمانًا، وسنواصل قيادتنا من خلال اتباع نهج آمن ومبتكر ومسئول تجاه حلول التنقل الجديدة".



الرحلة التجريبية للسيارة للطائرة

ووفقا لموقع "ميور" البريطانى، تم تصميم السيارة الطائرة التى يبلغ طولها 9 أمتار لتكون مستقلة بالكامل، ولها مدى يصل إلى 50 ميلاً.

وقال ستيف نوردلوند، نائب الرئيس والمدير العام لشركة بوينج نيكست: "كانت بوينج هناك عندما بدأت صناعة الطيران، وفى القرن الثانى سنفتح إمكانات سوق التنقل فى المناطق الحضرية، فمن تطوير السيارات الجوية إلى تكامل المجال الجوى، سننطلق فى المستقبل من التنقل الآمن والضعيف فى المدن والمناطق حول العالم."