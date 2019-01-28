"رياح مثيرة للرمال وأمطار".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الثلاثاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 9

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 7

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 6

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 7

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11