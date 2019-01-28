تكنولوجيا: مطار يستبدل “روبوت” بسائس الجراج.. يركن السيارة ويحمل الحقائب ويوصل المسافرين إلى سيارتهم

يجرب مطار “جاتويك” البريطاني خدمة ذكية جديدة لركن السيارات، حيث يترك المسافر سيارته مع “روبوت” يتولى العملية بنفسه، بداية من وضع السيارات بجوار بعضها بطريقة مرتبة، مثل “سايس” العربيات، مرورا بتنظيفها، ووصولا إلى وصولها مرة ثانية إلى السائق بعدما يستدعي “الروبوت” من خلال تطبيق خاص للمطار.

تجربة “روبوت” داخل مطار “جاتويك” مازالت تحت الاختبار لمدة ستتجاوز الثلاث أشهر، حتى يتم إجراء تعديلات مناسبة في البنية التحتية للمطار.

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ولا تعد تجربة “روبوت” داخل مطار فكرة جديدة تماما، فهناك تجارب مشابهة، منها تجربة مطار “شارل ديجول” الفرنسي، الذي خضع لنفس التجربة وحقق نجاحا كبير.