يجرب مطار “جاتويك” البريطاني خدمة ذكية جديدة لركن السيارات، حيث يترك المسافر سيارته مع “روبوت” يتولى العملية بنفسه، بداية من وضع السيارات بجوار بعضها بطريقة مرتبة، مثل “سايس” العربيات، مرورا بتنظيفها، ووصولا إلى وصولها مرة ثانية إلى السائق بعدما يستدعي “الروبوت” من خلال تطبيق خاص للمطار.
تجربة “روبوت” داخل مطار “جاتويك” مازالت تحت الاختبار لمدة ستتجاوز الثلاث أشهر، حتى يتم إجراء تعديلات مناسبة في البنية التحتية للمطار.
&
ولا تعد تجربة “روبوت” داخل مطار فكرة جديدة تماما، فهناك تجارب مشابهة، منها تجربة مطار “شارل ديجول” الفرنسي، الذي خضع لنفس التجربة وحقق نجاحا كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مطار يستبدل “روبوت” بسائس الجراج.. يركن السيارة ويحمل الحقائب ويوصل المسافرين إلى سيارتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.