تكنولوجيا: جوجل تعقد مؤتمر المطورين I/O في 7 من شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر جوجل للمطورين القادم بدءاً من 7 إلى 9 من شهر مايو، حيث ينعقد المؤتمر في ولاية كاليفورنيا في ماونتن فيو.

أكد اليوم موعد مؤتمر عملاق البحث رسمياً في 7 من شهر مايو، وهو أحد الأحداث السنوية التي يترقبها الكثيرين، حيث ينطلق المؤتمر هذا العام من ولاية كاليفورنيا، بعد أن كشف عن موعد المؤتمر اليوم عبر تغريدة على تويتر بعد أن تم حل الأحجية التي تضم موعد المؤتمر.

ولقد إستغرقت أحجية هذا العام الكثير من الوقت قبل وصول أحد مستخدمي تويتر للحل في النهاية، حيث نشرت أحجية هذا العام في تغريدة على تويتر تضم 12 سطر برمجي مع رابط URL ينتقل إلى محتوى فيديو، لذا لم يكن من السهل على كل مستخدمي تويتر حل هذه التعليمات البرمجية بالتأكيد وتحديد موعد مؤتمر جوجل.

ولا يختلف موعد هذا العام لمؤتمر جوجل للمطورين عن العام السابق، حيث بدأ المؤتمر في العام الماضي في يوم 8 من مايو، لذا فإن إختيار جوجل دائماً يتركز في الربع الأول من شهر مايو غالباً.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن العديد من العنوانين التي سيتم طرحها في مؤتمر هذا العام، ويأتي من بينها Duplex، تحديث تطبيقات Google Lens، وخرائط جوجل، وتطبيق الأخبار إلى جانب الإعلان الأبرز عن الإصدار القادم من نظام تشغيل الأندوريد، كما تعرض جوجل تطور تقنية الذكاء الإصناعي في العديد من الخدمات والأجهزة الحديثة.

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