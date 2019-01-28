ملاك هواتف OnePlus 6T مستاؤون بسبب الإستنزاف السريع والمفاجئ للبطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال البطاريات الموجودة على هواتفنا الذكية بعيدة تمامًا عن النقطة التي يمكن أن تدوم فيها لعدة أيام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، وهذا هو السبب في أنه كلما كان هناك خطأ ما في عمر البطارية، فإن الأمر يصبح مزعجًا إلى حد ما. وعلى ما يبدو، هذا هو الشيء الذي يعاني منه مستخدمي OnePlus 6T في الأونة الأخيرة، على الأقل وفقًا لمقالة على الشبكة الإجتماعية Reddit.

ووفقا للمقالة، فهي تقول : ” في اليوم السابق أو نحو ذلك، بدأت بطارية OnePlus 6T الخاصة بي فجأة تنفد من 80% بسرعة كبيرة جدًا. إذا كان علي أن أخمن، فسوف أقول أن عمر بطاريتي قد إنخفض إلى النصف على الأقل بشكل مفاجئ مع العلم بأن الهاتف لم يكن تحت عبء العمل الثقيل أو أي شيء آخر. لقد وضعت قيودًا على الأشياء التي تستهلك البطارية في الخلفية ولم يتغير أي شيء. لقد قمت بتحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار متاح لـ T-Mobile ولم يتغير أي شيء على الإطلاق “.

من السهل رفض فرضية أن تكون هذه مشكلة في الهاتف إذا تأثر مستخدم واحد فقط، ولكن تم الرد على هذه المشاركة منذ ذلك الحين من قبل العديد من المستخدمين الآخرين للهاتف OnePlus 6T والذين أكدوا بدورهم أنهم يعانون من نفس المشكلة مع عمر البطارية.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول ما يمكن أن يكون السبب في هذه المشكلة، ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة OnePlus على دراية بها. وللآسف، يبدو أن إعادة الهاتف إلى حالة المصنع لا تقوم بحل المشكلة أيضًا. عموما، نحن نأمل أن تقوم شركة OnePlus بحل هذه المشكلة في المستقبل القريب.

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