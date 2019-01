تسريب صورة ومواصفات الهاتف Nokia 1 Plus قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 على الأبواب، ونظرًا أيضًا إلى أن شركة HMD Global Oy أكدت لنا حضورها إلى هذا الحدث، فهناك إحتمال كبير أن نرى هواتف Nokia جديدة في هذا الحدث، بما في ذلك الهاتف Nokia 9 PureView الذي سمعنا العديد من الشائعات بشأنه في الفترة الماضية.

وبصرف النظر عن الهاتف Nokia 9 PureView، فهناك إحتمال أن نرى شركة HMD Global Oy تكشف عن هواتف أخرى في هذا الحدث، وقد يكون من بينها الهاتف Nokia 1 Plus الذي حصلنا اليوم على صورة له وبعض من مواصفاته التقنية. وعلى ذكر الصورة، فهي تعرض لنا الهاتف Nokia 1 Plus من الواجهة الأمامية التي تضم شاشة بإطار بارز للغاية، ولكن إنطلاقا من هذه الصورة يتضح لنا أن الهاتف Nokia 1 Plus سيضم شاشة أكبر من تلك الموجودة في الهاتف Nokia 1 الحالي.

وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Nokia 1 Plus سيضم شاشة بدرجة وضوح 480×960 بكسل، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek MT6739WW بتردد 1.5GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، فضلا عن معالج رسوميات من فئة Imagination Tech PowerVR GE8100. وعلى الرغم من أن مواصفات الهاتف تبدو مناسبة على الورق لتشغيل نظام الاندرويد الكامل، فمن المرجح أن يأتي الهاتف Nokia 1 Plus بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie Go Edition.

للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت، ونفس الأمر ينطبق أيضًا على بقية المواصفات التقنية للهاتف، مثل سعة البطارية، ودقة الكاميرا، ومقدار الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن يكلف هذا الهاتف نحو 100 دولار أمريكي أو أقل.

المصدر.