شركة جوجل تعمل على أجهزة جديدة تحمل الأسماء الرمزية “Salmon” و “Medaka”

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة جوجل بدأت العمل على جهازين جديدين سيكونا جزءًا من سلسلة أجهزة Google Pixel علمًا أن هذين الجهازين الجديدين يحملان أسماء رمزية تستند على الأسماك على غرار أجهزة Google Pixel السابقة.

ووفقا لتقرير من Till Kottmann، فيبدو أن شركة جوجل تعمل على جهازين جديدين يحملان الأسماء الرمزية Salmon و Medaka. وكما سبق وأشرنا، فغالبًا ما تقوم شركة جوجل بإختيار أسماء الأسماك كأسماء رمزية لأجهزة Google Pixel، وهذا ما يلمح إلى أن Salmon و Medaka سيكونا في الأساس جزءًا من سلسلة أجهزة Google Pixel.

من غير الواضح ما هي أجهزة Google Pixel التي تحمل هذه الأسماء، ولكن تردد أن واحد منهما على الأقل سيكون على الأرجح عبارة عن الساعة الذكية Google Pixel Watch التي سمعنا بعض الشائعات عنها منذ فترة طويلة، على الرغم من أنها لم تحصل على الرسمية حتى الآن. كان من المتوقع أن يتم إطلاقها في العام الماضي، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف، مما يوحي بأنه قد يتم إطلاقها هذا العام.

ستقوم شركة جوجل بإستضافة مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 في منتصف هذا العام وأحيانًا يتم الإعلان عن منتجات جديدة في هذا الحدث، لذا نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل آنذاك لتجنب الإنتظار حتى شهر أكتوبر المقبل حيث من المتوقع أن تكشف شركة جوجل عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة.

